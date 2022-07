Celebripost

Gli attori Ryan Gosling, Billy Bob Thornton e Ana de Armas erano alla prima di The Gray Man, ma tra le prime della settimana in cui fotografare qualcuno di famoso merita una menzione anche quella di Kung Fu Panda: The Dragon Knight, con Jack Black. Poi ci sono Benicio del Toro e Geoffrey Rush al festival internazionale del cinema di Karlovy Vary, Justin Timberlake che gioca a basket prima di un torneo di golf e un paio di attrici vestite di rosa alla sfilata di Valentino a Roma: Florence Pugh e Anne Hathaway.