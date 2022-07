Tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura all’annuncio del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che il suo partito non voterà la fiducia al Senato sul “decreto aiuti” prevista per oggi, con una decisione che secondo i giornali porterà alla crisi di governo, viste le dichiarazioni degli ultimi giorni del presidente del Consiglio Draghi sulla sua indisponibilità a governare con una maggioranza diversa da quella attuale. Gli unici a fare una scelta diversa sono il Sole 24 Ore, che titola sui dati dell’inflazione negli Stati Uniti, Avvenire, che si occupa di energie rinnovabili, e la Verità, che continua la sua campagna contro i vaccini per il coronavirus.