Lo stato di salute della maggioranza di governo è in apertura su tutti i giornali di oggi, che titolano sulle parole del presidente del Consiglio Draghi che nella conferenza stampa successiva all’incontro con sindacati per definire nuove norme su cuneo fiscale e salario minimo ha respinto gli ultimatum del Movimento 5 Stelle e non si è detto disponibile a formare un nuovo governo con una maggioranza diversa da quella attuale. Repubblica apre invece con un’intervista al ministro degli Esteri iraniano sul negoziato sul nucleare, il Tempo intervista il sindaco di Roma Gualtieri sulla gestione dei rifiuti, mentre l’Osservatore Romano titola sugli incendi nello Yosemite National Park, negli Stati Uniti.