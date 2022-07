È morto a 81 anni Antonio Binarelli, illusionista e personaggio televisivo

È morto a 81 anni Antonio Binarelli, detto “Tony”, illusionista noto soprattutto per la sua partecipazione tra gli anni Settanta, Ottanta e Novanta a diversi popolari programmi televisivi, in particolare Domenica in su Rai 1, condotto dal presentatore Corrado. Tra il 1991 e il 1995 fu invece ospite fisso a Buona Domenica, su canale 5.

Binarelli prese parte anche ad alcuni film, soprattutto come controfigura nei casi in cui un personaggio doveva realizzare giochi di prestigio con le mani: successe per esempio in Tre passi nel delirio (film del 1968 diretto da Federico Fellini, Roger Vadim e Louis Malle) e …continuavano a chiamarlo Trinità (di E. B. Clucher, del 1971).