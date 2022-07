Il giornalista Francesco Giorgino non sarà più un conduttore del Tg1: rimarrà in RAI con un ruolo diverso

Il giornalista Francesco Giorgino lascerà dopo circa trent’anni la redazione del Tg1, di cui era vicedirettore e fra i conduttori più popolari. Dal 14 luglio entrerà nella direzione editoriale per l’offerta informativa della RAI: lo ha fatto sapere il comitato di redazione del Tg1 in un comunicato. Giorgino era stato conduttore del Tg1 dal 2000, prima nell’edizione delle 13.30 e poi stabilmente in quella delle 20, diventando uno dei conduttori di telegiornali più conosciuti e longevi della televisione italiana.

A giugno Giorgino era stato rimosso dalla conduzione del Tg delle 20, secondo le ricostruzioni dei giornali per alcune divergenze con la direttrice della testata, la giornalista Monica Maggioni: sembra che Giorgino si fosse rifiutato di condurre (oltre al Tg della sera) la rassegna stampa mattutina alle 6.30, come Maggioni aveva chiesto a lui e ad altre due popolari conduttrici, Laura Chimenti ed Emma d’Aquino. Nella sua ultima edizione condotta, quella del 15 giugno, Giorgino si era commosso salutando gli spettatori alla fine della puntata.