Dior ha chiesto a Valentino un risarcimento di 100mila euro a causa della sua sfilata in piazza di Spagna, scrive la rivista WWD

Secondo la rivista di moda americana WWD, l’azienda di moda francese Dior ha chiesto a Valentino, storica azienda fondata in Italia ma controllata dal 2012 dal fondo del Qatar Mayhoola, un risarcimento di 100mila euro, per compensare le presunte perdite economiche avute durante la sfilata organizzata venerdì da Valentino in piazza di Spagna a Roma. All’angolo tra piazza di Spagna e via dei Condotti, infatti, Dior ha uno dei suoi negozi che, secondo l’azienda, sarebbe stato ostacolato nella sua abituale attività a causa dell’evento di Valentino. WWD dice di aver letto una lettera con la richiesta di risarcimento inviata a Valentino da Dior.

Valentino aveva un regolare permesso per tenere la sfilata in piazza di Spagna e aveva avvertito gli altri commercianti della zona, tra cui Dior, assicurando che avrebbe garantito il regolare passaggio delle persone verso i negozi. Secondo Dior questi accordi non sarebbero stati rispettati, e anzi i potenziali clienti “sarebbero stati ostacolati”, scrive sempre WWD citando la lettera di Dior, nell’accesso al suo negozio già dalle prime ore del pomeriggio (la sfilata si è tenuta poi la sera), in un giorno generalmente buono per le vendite com’è il venerdì.

Non è chiaro su quali stime si basi la richiesta di risarcimento di Dior, né se ci siano le basi legali per una simile richiesta. Nessun altro negozio della zona si è lamentato della sfilata di Valentino. Secondo WWD, Dior ha detto che se i 100mila euro non saranno pagati entro 15 giorni prenderà «le misure necessarie per proteggere i propri diritti», ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.

La sfilata di Valentino a Piazza di Spagna