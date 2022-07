I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: alcuni si occupano delle tensioni nella maggioranza di governo, con l’attesa per le decisioni del Movimento 5 Stelle sul voto al Senato sul “decreto aiuti”, altri titolano sulle preoccupazioni in Europa per la possibilità che la Russia blocchi completamente le esportazioni di gas, altri ancora seguono l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia. Il Corriere della Sera si occupa del bombardamento russo su un condominio nella regione ucraina di Donetsk che ha provocato 15 morti, Domani apre con un’inchiesta sulla siccità in Italia, mentre le notizie sportive presenti su quasi tutte le prime pagine sono la vittoria della Ferrari di Leclerc nel Gran Premio di Formula 1 in Austria, quella di Djokovic nel torneo di tennis di Wimbledon, e il ricordo della vittoria dell’Italia nei Mondiali di calcio in Spagna nel quarantesimo anniversario.