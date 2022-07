È morto Angelo Guglielmi, intellettuale e storico direttore di Rai 3: aveva 93 anni. Guglielmi fu direttore di Rai 3 dal 1987 al 1994, il secondo nella storia del canale televisivo. Oggi è considerato l’ideatore dell’identità del canale, più alternativo e di nicchia rispetto a Rai 1 e Rai 2. Sotto la sua direzione furono avviati programmi di successo come Un giorno in pretura, Blob, Avanzi, Quelli che il calcio (passato su Rai 2 alla fine degli anni Novanta) e Samarcanda. Alla carriera da dirigente televisivo Guglielmi aveva affiancato quella di critico letterario: scriveva per l’Espresso e il Corriere della Sera. Dal 1995 al 2001 era stato anche presidente dell’Istituto Luce, la più antica istituzione italiana dedicata al cinema.