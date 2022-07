Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Austria di Formula 1, corso domenica pomeriggio sul Red Bull Ring di Spielberg. Leclerc, partito dalla seconda posizione, ha preceduto al traguardo il campione del mondo in carica Max Verstappen della Red Bull e Lewis Hamilton della Mercedes, salito sul podio anche grazie al ritiro di Carlos Sainz per un guasto al motore della sua Ferrari a una decina di giri dal termine.

CHARLES WINS!!!

For the first time since Australia, @Charles_Leclerc will stand on the top step of the podium, with Max Verstappen 2nd and Lewis Hamilton 3rd #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Qi9p0x5VG0

— Formula 1 (@F1) July 10, 2022