La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’attentato in cui è stato ucciso l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, colpito mentre stava tenendo un discorso da due colpi di pistola sparati da un uomo per motivi che ancora non sono chiari. Avvenire, il Mattino e il Tempo titolano invece sui contenuti del rapporto annuale dell’ISTAT sulla situazione del paese, il Fatto apre sui guadagni delle società energetiche, la Verità continua la sua campagna contro il vaccino per il coronavirus, e i giornali sportivi commentano gli acquisti da parte della Juventus di Di Maria e Pogba.