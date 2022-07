Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sull’annuncio delle dimissioni da primo ministro del Regno Unito di Boris Johnson, che però vorrebbe restare in carica fino alla nomina del suo successore in autunno, altri si occupano del voto di fiducia della Camera sul “decreto aiuti”, passato con il voto favorevole anche del Movimento 5 Stelle che però minaccia di non votare la fiducia al Senato. La Stampa apre sulla nuova ondata di coronavirus e sulle nuove regole sui vaccini allo studio da parte del governo, Libero critica la gestione dei rifiuti a Roma, e il Secolo XIX segue l’avvio del processo per il crollo del ponte Morandi a Genova.