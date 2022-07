Rafael Nadal si ritirerà dal torneo di Wimbledon per un infortunio

Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha detto in una conferenza stampa che si ritirerà da Wimbledon, il torneo più prestigioso al mondo, per via di un infortunio.

Era noto che Nadal fosse arrivato a questa edizione di Wimbledon con diversi problemi fisici, e mercoledì durante i quarti di finale contro lo statunitense Taylor Fritz era stato sul punto di lasciare la partita per un problema ai muscoli addominali, che poi si è rivelato essere uno strappo.

Venerdì 8 luglio avrebbe dovuto affrontare in semifinale l’australiano Nick Kyrgios, che però a questo punto andrà direttamente in finale contro il vincitore della partita tra il serbo Novak Djokovic e il britannico Cameron Norrie.

Ritirandosi Nadal perde le speranze di realizzare il cosiddetto “Grande Slam”, cioè di vincere i quattro tornei più importanti della stagione: era la prima volta nella sua carriera che ci arrivava così vicino, avendo già vinto gli Australian Open e il Roland Garros. Nadal resta comunque il tennista ad aver vinto più tornei del Grande Slam della storia: ventidue.