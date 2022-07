L’incontro di ieri fra il presidente del Consiglio Draghi e il leader del Movimento 5 Stelle Conte è la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi: dopo giorni in cui dai titoli sembrava che l’incontro fosse decisivo per le sorti del governo, l’impressione è che il risultato sia invece interlocutorio, con Conte che ha presentato una lista di richieste a Draghi, che però sembra andare avanti per la sua strada. La Stampa apre invece con un’intervista al ministro del Lavoro Orlando, mentre il Manifesto titola sul voto del Parlamento Europeo che ha confermato la scelta della Commissione Europea di includere gas e nucleare fra le fonti di energia sostenibili da un punto di vista ambientale.