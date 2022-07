È morto il fumettista giapponese Kazuki Takahashi, creatore del famoso manga “Yu-Gi-Oh!”

È morto a 60 anni Kazuki Takahashi, fumettista giapponese noto soprattutto per aver creato il manga Yu-Gi-Oh!, che ebbe un grandissimo successo in tutto il mondo tra gli anni Novanta e Duemila. Takahashi è stato trovato morto su una spiaggia di Nago, città dell’arcipelago giapponese di Okinawa: aveva addosso dell’attrezzatura da snorkeling, ma al momento non è chiara la causa della morte. Takahashi aveva creato il manga Yu-Gi-Oh! nel 1996: al centro della storia c’erano alcuni personaggi che si sfidavano a un gioco di carte. Dal manga vennero tratti una serie animata e un gioco di carte collezionabili, che ebbero a loro volta grande successo.