La creatrice di Friends ha detto che fu un errore usare il pronome maschile per il personaggio del “papà di Chandler”

L’autrice televisiva Martha Kauffman, co-creatrice e produttrice esecutiva della celebre sit-com degli anni Novanta Friends, ha detto che è stato «un errore» usare il pronome maschile per riferirsi al personaggio del “papà di Chandler”. Nella sit-com Charles Bing è il nome con cui viene indicato il genitore di Chandler, uno dei sei protagonisti della serie: si sa che si esibisce in uno spettacolo drag di Las Vegas con il nome di Helena Handbasket, ma non viene mai esplicitamente chiarito se sia una drag queen oppure una donna transgender, come suggerisce il fatto che si presenti in abiti femminili anche in un’occasione non legata alle sue esibizioni, cioè il matrimonio del figlio.

In un’intervista data a un programma televisivo di BBC, che andrà in onda l’11 luglio, Kauffman ha però detto che:

«Continuavamo a riferirci a lei come il padre di Chandler, anche se il padre di Chandler era trans».

Il personaggio del “papà di Chandler” era interpretato dall’attrice statunitense Kathleen Turner, che è una donna cisgender ed era nota soprattutto tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta per film come Brivido Caldo (1981), Il giardino delle vergini suicide (1999) e Peggy Sue si è sposata (1986), per cui ottenne una candidatura come migliore attrice agli Oscar. Nella serie il suo personaggio viene preso in giro in moltissime occasioni dai protagonisti, che ne parlano puntualmente con vergogna o imbarazzo e una certa confusione sulla sua identità di genere: in particolare, si riferiscono a lei usando pronomi maschili e chiamandola “padre” o “papà”, con un atteggiamento che oggi sarebbe riconosciuto con più facilità come transfobico.

Il personaggio della donna transgender compare solo in tre puntate alla fine della settima stagione, trasmessa nel 2001, comprese le due in cui si celebra il matrimonio tra Chandler e la fidanzata, Monica Geller.

Nella prima puntata, Chandler e Monica sono nel locale in cui si tiene lo spettacolo drag per annunciare il loro fidanzamento. Nella traduzione italiana, che non è molto distante dalla versione originale, Monica dice: «Se avessimo chiamato tuo padre potevamo avere posti migliori» e Chandler le risponde: «Non voglio ancora che sappia che siamo qui. Io non so se sono pronto, e poi neanche lui sarà felice di vedermi». Aggiunge poi che in passato «lui aveva provato a mettersi in contatto con me [Chandler] tantissime volte» negli ultimi anni ed «era anche venuto a New York», ma Chandler aveva sempre risposto di essere occupato.

Nella puntata successiva, al ricevimento prima del matrimonio, il padre di Monica si presenta alla madre di Chandler, Nora, chiedendole: «Lei è sua madre o è suo padre?». Rimproverato dalla moglie, esclama: «Che c’è? Non ho mai visto un travestito prima d’ora».

Il personaggio interpretato da Turner entra in scena poco dopo. Chandler dice con una certa esitazione «Ciao… papà», mentre Monica, con imbarazzo, «Salve, signor Bing». Nora, la sua ex moglie, si rivolge a lei chiamandola «Charles».

Nell’intervista data a BBC, Kauffman ha detto che la questione dei pronomi (maschili, femminili o neutri) che le persone vogliono vengano usati per rivolgersi a loro all’epoca «non era ancora» qualcosa che lei comprendeva, e che non aveva molta consapevolezza a proposito delle persone trans, «quindi non parlavamo di quel personaggio come di una “lei”». «Fu un errore», ha aggiunto, spiegando che le critiche rivolte al modo in cui è stata gestita la situazione la fanno sentire ancora oggi in imbarazzo.

Kauffman ha anche ammesso che, tra le altre cose, nella serie non era stato dato abbastanza spazio alle persone afroamericane, sostenendo di essere stata «chiaramente parte del razzismo sistemico» che ha caratterizzato e per certi versi continua a caratterizzare la televisione e il cinema.

Turner invece aveva commentato negativamente il modo in cui era stato rappresentato il personaggio che interpretava in Friends già qualche anno fa. In un’intervista data alla rivista britannica Gay Times nel 2018, Turner disse che se quel ruolo le fosse stato offerto di nuovo l’avrebbe rifiutato, affinché potesse interpretarlo una donna trans. Disse anche che c’erano altre cose della serie che erano invecchiate poco bene, come appunto la confusione sul fatto che fosse una persona transgender, che veniva spesso confusa con una drag queen o descritta come gay: «Già, la gente pensava che Charles si stesse solo travestendo», ha commentato.

