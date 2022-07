L’apertura di quasi tutti i giornali di oggi è dedicata ancora al crollo avvenuto domenica pomeriggio di una parte del ghiacciaio della Marmolada, che ha travolto gruppi di escursionisti provocando 7 morti e 13 dispersi, per i quali le speranze di ritrovarli in vita sono ormai praticamente nulle; sulle prime pagine si parla delle possibili cause del crollo, della visita sul posto del presidente del Consiglio Draghi, e delle storie personali delle vittime. Il Sole 24 Ore titola invece sugli aumenti del prezzo del gas, il Messaggero e Domani si occupano del rinvio dell’incontro fra Draghi e il leader del Movimento 5 Stelle Conte sui rapporti nella maggioranza di governo, Libero ipotizza l’uscita della Lega dalla maggioranza a settembre, il Fatto segue l’andamento delle operazioni militari in Ucraina, il Tempo apre sullo sciopero dei taxi di oggi e domani, e la Verità continua la sua campagna contro le misure per contrastare la diffusione del coronavirus, prendendosela oggi con i tamponi.