Sabato 2 luglio la cantante Paola Turci si è sposata in unione civile con Francesca Pascale, sua compagna da un paio d’anni. Dopo la cerimonia, Turci ha mandato un videomessaggio agli organizzatori del Pride di Napoli, spiegando così la sua mancata partecipazione all’edizione di quest’anno.

Ciao a tutti, volevo essere con voi al Pride a Napoli, ma avevo un altro impegno. So che avete condiviso la nostra felicità. Ci vediamo l’anno prossimo a Napoli e saremo in due.

Dell’unione civile tra Turci e Pascale negli ultimi giorni si è parlato molto per la notorietà di entrambe, e per il passato sentimentale di quest’ultima: tra il 2011 e il 2020 Pascale era stata infatti compagna dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che aveva anche a lungo sostenuto in politica.

Pascale ha 36 anni e aveva conosciuto Berlusconi per la prima volta nel 2004, quando era stata tra gli organizzatori di un’associazione in suo sostegno chiamata “Silvio ci manchi”. Nel 2009 era entrata nel Consiglio della provincia di Napoli per il Popolo della Libertà e successivamente aveva continuato a lavorare in Forza Italia.

All’inizio della sua relazione con Berlusconi, Pascale aveva avuto una grandissima visibilità mediatica. Negli ultimi anni, mentre era ancora insieme a Berlusconi, si era più volte esposta pubblicamente per i diritti civili delle persone omosessuali, dicendosi a favore sia dei matrimoni gay sia delle adozioni per coppie dello stesso sesso, in contrasto con la parte più conservatrice di Forza Italia.