La notizia sulla quale aprono tutti i giornali di oggi è il crollo avvenuto ieri di una parte del ghiacciaio della Marmolada, sulle Dolomiti, che ha travolto numerosi escursionisti provocando 6 morti, diversi feriti e un numero ancora non definito di dispersi, per i quali ci sono poche speranze di ritrovarli vivi. Le altre notizie sulle prime pagine sono l’incontro che dovrebbe avvenire oggi fra il presidente del Consiglio Draghi e il leader del Movimento 5 Stelle Conte sul sostegno al governo, l’andamento della guerra fra Ucraina e Russia, con la conquista quasi completa della regione di Luhansk da parte russa, l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia, e le vittorie della Ferrari di Sainz in Formula 1 e di Sinner negli ottavi di finale del torneo di tennis di Wimbledon.