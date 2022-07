Le prime pagine di domenica 3 luglio 2022

Ci sono diverse notizie in apertura sui quotidiani nazionali di oggi: continua ad avere molta rilevanza la scissione del Movimento 5 Stelle e l’imminente incontro, lunedì a Palazzo Chigi, tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Un’altra notizia piuttosto presente riguarda le grosse proteste contro il governo in Libia, che venerdì hanno portato all’incendio dell’edificio del parlamento, nella città orientale di Tobruk. Sono piuttosto citati anche i combattimenti nel Donbass, nell’Ucraina orientale, tra forze russe e forze ucraine. Qualche giornale dedica ancora spazio all’aumento dell’inflazione, notizia che ieri era in apertura su tutti e tre i principali quotidiani nazionali italiani, e alla nuova ondata di COVID-19.