Oggi i principali giornali nazionali hanno in apertura l’aumento dell’inflazione, che secondo un’indagine dell’ISTAT, l’Istituto Nazionale di Statistica, a giugno è stata dell’8 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: è il dato più alto dal 1986. Su molte prime pagine è citata anche la telefonata e dell’imminente incontro, lunedì a Palazzo Chigi, tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Tra le altre notizie, ci sono il bombardamento russo a Odessa, in Ucraina, e la nuova ondata di COVID-19.