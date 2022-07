Dopo 15 anni Domenico Arcuri è stato sostituito alla guida di Invitalia

Giovedì il governo italiano ha comunicato la nomina del nuovo presidente e del nuovo amministratore delegato di Invitalia, l’azienda di stato per gli investimenti e le riqualificazioni controllata dal ministero dell’Economia: saranno rispettivamente Rocco Sabelli, ex amministratore delegato di Alitalia, e Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mediocredito (nonché nipote del presidente della Repubblica Sergio Mattarella).

Della nomina dei nuovi dirigenti di Invitalia si parlava da tempo, soprattutto perché da mesi si prospettava che il governo avrebbe rimosso Domenico Arcuri dall’incarico di amministratore delegato. Arcuri, che tra il marzo del 2020 e il marzo del 2021 era stato anche commissario per l’emergenza coronavirus, è stato alla guida di Invitalia ininterrottamente per 15 anni, un fatto decisamente anomalo visto che la nomina dei vertici della società dipende dalla volontà del governo in carica, e tutti quelli che si erano succeduti dal 2007 a oggi l’avevano sempre confermato.

