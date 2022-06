Gran parte dei giornali nazionali di oggi ha in apertura la polemica tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, per via di alcune indiscrezioni riportate ieri da Il Fatto Quotidiano: secondo il giornale, Draghi avrebbe chiesto a Beppe Grillo, fondatore e garante del M5S, di rimuovere Conte dalla guida del partito. Un’altra polemica politica di cui si parla molto sui giornali è quella che riguarda il disegno di legge sullo ius scholae, la cui discussione è iniziata ieri alla Camera: il leader della Lega Matteo Salvini ha detto di essere contrario e ha accusato il centrosinistra di voler «far saltare il governo» proponendo una legge del genere. Tra le altre notizie, ci sono la decisione della Francia di negare l’estradizione dei dieci italiani condannati per reati di violenza politica, le condanne per gli attacchi terroristici di Parigi del 2015, e il ritorno del calciatore belga Romelu Lukaku all’Inter.