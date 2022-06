Dario Verani ha vinto la medaglia d’oro nella 25 km in acque libere ai Mondiali di nuoto

Il nuotatore di fondo Dario Verani ha vinto la medaglia d’oro nella 25 chilometri in acque libere ai Mondiali di nuoto di Budapest. Negli ultimi metri di percorso — dopo oltre cinque ore di gara — Verani ha rimontato e poi superato nello sprint finale il francese Axel Reymond, andando a vincere la ventunesima medaglia italiana di questi Mondiali e la nona d’oro, un giorno dopo quella vinta da Gregorio Paltrinieri nella 10 chilometri.

After 25km and a terrific sprint vs 🇫🇷Axel Reymond,

🇮🇹Dario Verani is the new World Champion at the 25km event #Openwater

Well done! #FINABudapest2022 pic.twitter.com/WMvAZqSQm7

