Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nella 10 km di fondo ai Mondiali di nuoto, Domenico Acerenza quella d’argento

Il nuotatore italiano Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nella 10 chilometri di fondo ai Mondiali di nuoto di Budapest, in Ungheria. È arrivato davanti a un altro italiano, Domenico Acerenza, e al tedesco Florian Wellbrock. Per Paltrinieri, che ha 27 anni, è la quarta medaglia in questa edizione dei Mondiali, dopo l’oro nei 1.500 metri stile libero, l’argento nella 5 chilometri di fondo e il bronzo nella staffetta 4×1500 stile libero.