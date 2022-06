Airbnb ha reso permanente il divieto per i clienti di organizzare feste nelle case che affittano

Airbnb, la famosa piattaforma per affittare case per brevi periodi, ha reso permanente il divieto per i clienti di organizzare feste nelle case che affittano: il divieto era stato introdotto nel 2020, durante la pandemia da coronavirus, rafforzando alcune restrizioni che la piattaforma aveva già progressivamente introdotto a partire dal 2019. Da quando è stato introdotto il divieto, ha detto Airbnb, le segnalazioni dovute alle feste si sono quasi dimezzate e la misura è stata generalmente ben accolta: potranno essere fatte alcune eccezioni, ma per ora non c’è nulla di definito. Oltre a vietare in modo permanente le feste in casa, Airbnb ha anche rimosso il limite di 16 ospiti per abitazione, anch’esso introdotto durante la pandemia.

– Leggi anche: Airbnb contro le feste in casa