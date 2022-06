I risultati dei ballottaggi per le elezioni amministrative sono la notizia principale sulla quale titolano i giornali di oggi, che sottolineano il buon risultato del centrosinistra con l’elezione a sindaco di Verona di Damiano Tommasi e le vittorie in molte delle città maggiori in cui si votava ieri. Le altre notizie sulle prime pagine sono la riunione dei leader del G7 in Germania, con le discussioni sulle sanzioni alla Russia e sul tetto al prezzo del gas, la guerra in Ucraina, con i bombardamenti russi che ieri hanno colpito nuovamente Kiev, e i commenti alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sull’aborto, mentre Libero apre sugli arrivi di migranti in Europa, Domani si occupa della scissione nel Movimento 5 Stelle con il nuovo gruppo parlamentare creato da Luigi Di Maio, e il Fatto critica la ministra della Giustizia Cartabia ipotizzando scarcerazioni di massa di detenuti.