Sulle prime pagine di oggi, le conseguenze della sentenza sull’aborto della Corte Suprema negli Stati Uniti sono tra gli argomenti più evidenti, insieme alle ultime informazioni sui ballottaggi per le amministrative che si tengono in diverse città italiane. Viene anche dedicato ampio spazio alle nuove vittorie dell’Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest, che si aggiungono a quelle dei giorni scorsi.