La Russia ha nuovamente attaccato Kiev

Intorno alle 6:30 di domenica (le 5:30 in Italia), la Russia ha condotto un nuovo attacco missilistico contro la capitale ucraina Kiev, colpendo due edifici residenziali in un quartiere a nord-ovest del centro cittadino. Le esplosioni hanno causato un incendio e la distruzione di parte degli edifici. Le attività di soccorso proseguono ormai da alcune ore ed è stata segnalata la presenza di persone sotto le macerie, secondo il sindaco della città, Vitali Klitschko. Le notizie su morti e feriti sono per ora difficili da confermare.

Era dal 5 giugno che la Russia non attaccava direttamente Kiev. Il bombardamento è avvenuto a poca distanza di tempo dall’inizio del G7 organizzato in Germania, nel quale i leader di sette dei paesi più industrializzati al mondo si confronteranno anche sulla guerra in Ucraina.

⚡️State Emergency Service: Russian missile strike on Kyiv kills at least 1 person.

Rescuers report that there is a woman trapped under the rubble of a nine-story building in Kyiv's Shevchenkivskyi District that was hit early on June 26.

📷State Emergency Service pic.twitter.com/1IVBqM1i0O

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 26, 2022