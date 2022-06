La decisione del Consiglio Europeo riunito ieri di accettare la candidatura di Ucraina e Moldavia per entrare nell’Unione Europea è la notizia principale in apertura sui giornali di oggi, ma molti associano a questa la discussione fra i paesi europei sull’istituzione di un prezzo massimo di acquisto per il gas, con la proposta di Italia e Francia di un vertice straordinario sul tema nel mese di luglio. Il Manifesto, Domani e il Giorno titolano invece sulle preoccupazioni per la siccità in Italia, mentre il Fatto e Libero si occupano dei parlamentari usciti dal Movimento 5 Stelle per entrare nel nuovo gruppo formato dal ministro degli Esteri Di Maio.