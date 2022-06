Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’annuncio di ieri sera del ministro degli Esteri Di Maio di voler lasciare il Movimento 5 Stelle per formare dei gruppi parlamentari autonomi composti da circa 60 parlamentari chiamati “Insieme per il futuro”, dopo giorni di tensioni e confronto fra Di Maio e Conte sull’organizzazione del partito. La decisione è stata presentata dopo il voto favorevole del Senato sulla risoluzione sull’Ucraina in vista della riunione del Consiglio Europeo di domani e dopodomani, che conferma quanto già deciso sul sostegno all’Ucraina e sull’invio di armi. L’unica eccezione è la Verità, che continua imperterrita la sua campagna contro i vaccini per il coronavirus.