Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono i risultati del secondo turno delle elezioni legislative in Francia, dove il partito del presidente Macron ha perso la maggioranza assoluta in Parlamento, e le divisioni nel Movimento 5 Stelle, con le tensioni con il ministro degli Esteri Di Maio che secondo alcuni giornali sarebbe vicino all’espulsione dal partito e le divisioni su un documento che richiede al governo di bloccare l’invio di armi all’Ucraina. Domani titola invece sulla leadership di Salvini nella Lega, Libero e la Verità si occupano di varianti e vaccini per il Covid-19, e i giornali sportivi aprono sul possibile ritorno all’Inter del centravanti Lukaku e sulla vittoria di Berrettini al torneo di tennis del Queen’s Club a Londra.