La maggior parte dei giornali nazionali di oggi ha in apertura le divisioni all’interno del Movimento 5 Stelle sull’invio di nuove armi all’Ucraina: sabato è stata pubblicata una bozza di risoluzione in cui si chiede al governo di non inviare ulteriori aiuti militari, ma alcuni membri del partito hanno detto di non essere d’accordo, e ora si parla di una scissione. Tra le altre notizie principali ci sono ancora la crisi del gas e i problemi legati al caldo e alla siccità. Per lo sport, oltre al calciomercato, ci sono la vittoria dello Scudetto del basket da parte dell’Olimpia Milano e il tennista Matteo Berrettini che si è qualificato alla finale del torneo Queen’s di Londra.