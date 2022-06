Matteo Berrettini ha vinto il torneo del Queen’s Club per il secondo anno consecutivo

Il tennista Matteo Berrettini ha battuto in due set (7-5, 6-4) il serbo Filip Krajinović nella finale del Queen’s Club Championships, il torneo londinese giocato sull’erba che tradizionalmente precede Wimbledon. Per Berrettini, al settimo titolo in carriera nel circuito ATP, è la seconda vittoria consecutiva al Queen’s dopo quella ottenuta l’anno scorso, quando divenne il primo italiano a vincerlo in 131 di storia. Una settimana fa Berrettini aveva vinto anche il torneo di Stoccarda, sempre su erba, in finale contro Andy Murray.