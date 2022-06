Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del viaggio a Kiev del presidente del Consiglio Draghi, del presidente francese Macron e del cancelliere tedesco Scholz, che hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky, gli hanno espresso il loro sostegno per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea e hanno chiesto l’intervento dell’ONU per sbloccare le forniture di grano ferme nei porti ucraini. Libero e Domani aprono invece sulle tensioni nel Movimento 5 Stelle, con le dichiarazioni del ministro degli Esteri Di Maio critico verso la gestione del partito da parte di Conte, il Resto del Carlino titola sul primo caso di suicidio assistito autorizzato in Italia, e il Riformista si occupa dell’incendio nella discarica romana di Malagrotta.