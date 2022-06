È morto a 91 anni l’attore francese Jean-Louis Trintignant

È morto a 91 anni Jean-Louis Trintignant, uno dei più noti attori francesi di sempre, molto famoso anche in Italia per essere stato uno dei due protagonisti del film di Dino Risi del 1962 Il Sorpasso, in cui interpretava lo sfortunato compagno di viaggio di Vittorio Gassman. Ma aveva recitato tra gli altri anche in Il conformista di Bernardo Bertolucci (1970) e La donna della domenica di Luigi Comencini (1975), oltre che in molti famosi film francesi come Un uomo, una donna di Claude Lelouch (1966) e Z – L’orgia del potere di Costa-Gavras (1969). In tempi più recenti era stato protagonista di Film rosso di Krzysztof Kieślowski (1994), mentre uno dei suoi ultimi e più apprezzati ruoli era stato in Amour, film di Michael Haneke vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel 2012.