Celebripost

L’evento da cui partire per elencare alcune delle persone famose fotografate in settimana sono i Tony Awards, i più importanti premi americani per il teatro (tra i vincitori di quest’anno c’è stato anche lo scrittore e drammaturgo italiano Stefano Massini, per la migliore opera con The Lehman Trilogy). Tra i meglio fotografati della serata ci sono Julianne Hough, Darren Criss, Joaquina Kalukango, Sutton Foster, Hugh Jackman, Ariana DeBose e Phylicia Rashad. Altre cose degne di nota: l’orecchino di Colson Baker (cioè Machine Gun Kelly), la felicità dei Golden State Warriors dopo aver vinto il campionato di basket NBA, la faccia di Usain Bolt, le scarpe di Maya Rudolph.