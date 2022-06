La Svizzera ha riaperto il proprio spazio aereo, che aveva chiuso a causa di un problema informatico

Skyguide, l’azienda che si occupa del controllo del traffico aereo svizzero, ha fatto sapere che il problema tecnico ai suoi computer, che aveva portato alla chiusura dello spazio aereo svizzero per qualche ora, è stato risolto: le operazioni di decollo e atterraggio degli aerei stanno quindi riprendendo. L’azienda, che non ha dato dettagli sul tipo di malfunzionamento, ha detto che si sta facendo il possibile per minimizzare i ritardi causati dalla temporanea chiusura dello spazio aereo.