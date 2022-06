Le conseguenze del voto per le elezioni amministrative di domenica scorsa sono in apertura su quasi tutti i giornali di oggi, per le tensioni nei due partiti che hanno subito le sconfitte più nette, Lega e Movimento 5 Stelle, che minacciano di uscire dalla maggioranza di governo o di creare problemi all’approvazione di misure in discussione in Parlamento come la riforma della giustizia. L’altra notizia presente su tutte le prime pagine è il ritrovamento vicino a Catania del corpo della bambina di cinque anni uccisa dalla madre che in un primo momento ne aveva denunciato il rapimento, mentre il Messaggero apre sui costi delle bollette energetiche, e Avvenire e il Fatto titolano sulle conseguenze economiche della guerra fra Russia e Ucraina.