Le elezioni amministrative e i referendum sulla giustizia tenutisi ieri sono in apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli principali riguardano il fallimento dei referendum per il mancato raggiungimento del quorum, i risultati degli exit poll comunicati alla chiusura dei seggi (lo spoglio dei voti inizierà oggi alle 14), e il caos nelle procedure di voto a Palermo, dove diversi presidenti di sezione e scrutatori non si sono presentati all’ultimo momento provocando ritardi nelle operazioni.