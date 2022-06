Il campione del mondo in carica Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1, che si è svolto domenica pomeriggio sul circuito cittadino di Baku. Il pilota olandese della Red Bull ha concluso la gara davanti al compagno di squadra Sergio Perez e a George Russell della Mercedes, arrivato terzo. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, anche lui della Mercedes, è arrivato quarto. Con la vittoria di oggi Verstappen ha aumentato ulteriormente il vantaggio sul rivale Charles Leclerc, pilota della Ferrari, costretto a ritirarsi dalla gara al 21° giro per problemi al motore e sceso ora al terzo posto nella classifica generale, dietro Perez. Anche l’altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz, si è ritirato per problemi alla macchina.

