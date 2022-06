Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto il torneo di Stoccarda

Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto il BOSS Open, il torneo ATP 250 di Stoccarda, che fino allo scorso anno si chiamava Mercedes Cup. Berrettini ha battuto in finale lo scozzese Andy Murray per 6-4, 5-7, 6-3, dopo aver battuto ai quarti il connazionale Lorenzo Sonego e in semifinale il tedesco Oscar Otte. A fine partita Berrettini ha elogiato Murray, che ha giocato la parte finale della partita infortunato e si trova in una fase discendente della carriera: in passato ha vinto tre Slam (i tornei di tennis più importanti al mondo) ed è stato numero uno al mondo nel 2016. Per Berrettini è la seconda vittoria al torneo di Stoccarda, e il sesto titolo in carriera.

THE BOSS OF THE BOSS OPEN! 🤩 Check out the moment @MattBerrettini claimed the 🏆 in Stuttgart!@theweissenhof | #BOSSOPEN pic.twitter.com/aUTvX7VnZI — ATP Tour (@atptour) June 12, 2022