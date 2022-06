Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano del voto di domani per le elezioni amministrative e i cinque referendum sulla giustizia, altri titolano sulle conseguenze nelle borse europee dell’annuncio dell’aumento dei tassi di interesse annunciato giovedì dalla Banca Centrale Europea, altri ancora aprono sul documento anticipato giorni fa dal Corriere della Sera sulla disinformazione filorussa in Italia e sulla conferenza stampa di ieri del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza Gabrielli che ha reso pubblico il documento. Il Messaggero e il Resto del Carlino titolano invece sull’esaurimento dei fondi stanziati per il superbonus edilizio del 110%, mentre i giornali sportivi si occupano di calciomercato, ognuno con le proprie ipotesi fantasiose.