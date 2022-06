Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sull’annuncio della Banca Centrale Europea di voler alzare i tassi di interesse per contrastare l’aumento dell’inflazione e di terminare il suo programma di acquisto di titoli di stato, altri seguono le notizie sulla guerra in Ucraina, con l’andamento dei combattimenti nel Donbass e la condanna a morte di due cittadini britannici e uno marocchino che combattevano contro la Russia insieme all’esercito ucraino, decisa da un tribunale di un territorio controllato dai russi nella repubblica autoproclamata di Donetsk. Altri ancora commentano le possibili conseguenze del voto del Parlamento europeo sulla norma che dovrebbe bloccare la produzione e la vendita delle auto a motore termico a partire dal 2035, mentre Libero si occupa dei costi che dovrebbe sostenere l’uomo che ha ottenuto di poter accedere alla pratica del suicidio assistito, e il Riformista e il Dubbio aprono sul voto di domenica per i referendum sulla giustizia.