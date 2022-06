La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura del voto con cui il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione europea di vietare la produzione e la vendita di automobili a benzina o diesel a partire dal 2035, della bocciatura della riforma del sistema di scambio delle quote di emissione di CO 2 e del rinvio conseguente della decisione sull’istituzione della “carbon tax”. Qualche giornale titola invece sul tentativo di accordo fra Russia e Turchia sul grano ucraino, bocciato però dall’Ucraina, la Stampa apre sull’incontro di ieri a Parigi fra il presidente del Consiglio Draghi e il presidente francese Macron, e il Fatto e Domani si occupano dell’arresto di un candidato di Forza Italia alle elezioni comunali a Palermo con l’accusa di scambio elettorale politico mafioso.