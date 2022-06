Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia

Gennaro Gattuso è stato nominato nuovo allenatore della squadra di calcio spagnola del Valencia. Per Gattuso, che ha 44 anni, è il primo incarico dopo un anno fermo. Nel luglio del 2021 era scaduto il suo contratto con il Napoli, che aveva allenato dal 2019. Nelle due stagioni passate a Napoli Gattuso aveva vinto una Coppa Italia e portato la squadra a un settimo e a un quinto posto in campionato. Al Valencia prenderà il posto di José Bordalás, che ha allenato la squadra per un solo anno raggiungendo la finale della coppa nazionale e finendo al nono posto in campionato.