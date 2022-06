Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sul primo accordo che sembra sia stato raggiunto fra Turchia, Russia e Ucraina per far partire i raccolti di grano bloccati nei porti ucraini per la guerra, altri si occupano della direttiva europea sul salario minimo e delle tasse sugli stipendi in Italia. Il Corriere della Sera titola invece sulla decisione del governo italiano di convocare l’ambasciatore russo Razov dopo le sue accuse all’Italia, il Giornale apre sulle violenze del 2 giugno a Peschiera del Garda, mentre il Fatto e Libero si occupano delle polemiche sulle presenze di ospiti filorussi nelle trasmissioni televisive italiane.