Sei cose che abbiamo comprato a maggio

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli. Prima questi oggetti arrivavano in redazione. Da quando la normalità è parzialmente sospesa, arrivano direttamente nelle nostre case.

Una piscina per cani

L’ha comprata una redattrice perché al suo cane piace stare in ammollo e soffre tantissimo il caldo. «L’anno scorso ne avevo presa una per bambini che infatti si è rovinata subito, quindi quest’anno ho comprato questa che mi sembra ben fatta e ha il pregio di piegarsi con facilità e non ha bisogno di essere gonfiata perché le pareti sono già semirigide», ha detto. La redattrice non ha un vero posto dove metterla in casa sua, ma sfrutta i giardini di altre case di parenti: «proprio perché mi serviva spostarla con facilità non ho comprato un mastello in plastica dura, come questo, che però ho visto usare perché è una buona opzione in quanto a resistenza e antigraffio». La sua è la più grande, di dimensioni XL, e costa 70 euro su Amazon.



Liquirizie piccanti salate

Un redattore ha comprato queste liquirizie salate e piccanti prodotte da un’azienda finlandese. Dice che nei negozi italiani è impossibile trovarle e che il gusto è davvero particolare, chi non le ama di solito le odia, «nel senso che le sputa subito. Una via di mezzo non c’è». Su Amazon il barattolo da 375 grammi costa 10 euro più la spedizione.

Tre t-shirt

Una redattrice che voleva fare scorta di t-shirt per l’estate e cercava un modello che fosse corto ma largo ha trovato quello che cercava sul sito di Uniqlo. Sono interamente in cotone e disponibili in vari colori, sia tinta unita che a righe. Lei ne ha presa una bianca, una a righine bianche e nere e una “marrone”, che dal vivo però è più chiaro che in foto e leggermente tendente al rosa (sul sito si capisce meglio). Costano 13 euro l’una.

Un paio di ciabatte

Una redattrice che appartiene a quella parte della redazione sinceramente convinta che le Birkenstock siano LE scarpe dell’estate (e anche delle altre stagioni, se indossate in casa con i calzini), ha comprato un paio di ciabatte del modello Arizona, nero e vegano. Sul sito del marchio costano 85 euro.

Una (un’altra) cuociriso

Dopo le manifestazioni di entusiasmo per le cuociriso di Matteo Bordone – e prima che le recensisse Consumismi – una collaboratrice del Post si è messa in cerca di uno di questi elettrodomestici con particolare attenzione alle dimensioni, che non fossero eccessive per la sua cucina. L’ha trovata su un sito di prodotti orientali, Asia-Market: ha un diametro 22 centimetri e capienza di un litro, cuoce e tiene in caldo fino a sei porzioni di riso e costa 32 euro. Già che c’era ha comprato anche alcuni ingredienti per la preparazione di piatti orientali difficili da trovare come la salsa di ostriche e l’Amchur (polvere di mango verde essiccato) o che al supermercato costano di più come il latte di cocco, l’olio di cocco alimentare e il chutney di mango. È arrivato tutto in due giorni.

Una pietra affilacoltelli

La stessa persona che ha acquistato la cuociriso ha aggiunto all’ordine su Asia-Market anche una pietra in ossido di alluminio per affilare i coltelli di casa. Costava 5 euro.



***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.