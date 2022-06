Matt Munting, uno dei più noti base jumper in attività, è stato trovato morto venerdì in provincia di Udine

Venerdì è stato trovato morto in provincia di Udine Matt Munting, uno dei più noti base jumper in attività: aveva 35 anni. Munting, australiano, si trovava da qualche giorno in Friuli-Venezia Giulia per effettuare alcuni lanci nella zona del Monte Cimone. Di lui non si sapeva più niente da giovedì pomeriggio: il suo corpo è stato individuato venerdì nel territorio comunale di Chiusaforte e recuperato il giorno stesso. La causa della morte non è ancora stata chiarita ma si pensa abbia a che fare con ogni probabilità con un incidente avvenuto durante uno dei suoi lanci.

Munting aveva moltissima esperienza nei lanci sportivi e in particolare nel base jumping, che prevede di lanciarsi nel vuoto in diversi scenari e atterrare grazie a un paracadute. Il suo popolare profilo Instagram contiene decine di video e foto dei suoi lanci, spesso sponsorizzati dalla multinazionale austriaca Red Bull.