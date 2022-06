Almeno quattro persone sono morte in due terremoti nel Sichuan, nel sud della Cina

Almeno quattro persone sono morte mercoledì per le conseguenze di due terremoti circa 100 chilometri da Chengdu, la più importante città della regione del Sichuan, nel sud della Cina. In base alle informazioni fornite dalle autorità, le persone sono morte in seguito alla caduta di alcune rocce, e almeno altre 14 sono rimaste ferite. Il primo terremoto ha avuto una magnitudo 6.1 ed è stato seguito dopo pochi minuti da una nuova scossa di magnitudo 4.5. I terremoti hanno causato danni a diversi edifici, alle linee ferroviarie e ad alcuni strade.

Four people have been confirmed dead and 41 others injured after a 6.1-magnitude earthquake jolted the city of Ya'an in southwest China's Sichuan Province on Wednesday afternoon, according to the city's earthquake relief headquarters on Thursday https://t.co/XKXK3MMeIE pic.twitter.com/RHFB7oyCEL

— China Xinhua News (@XHNews) June 2, 2022