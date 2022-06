L’Italia è stata battuta 3-0 dall’Argentina nella Finalissima di Wembley

La Nazionale maschile di calcio è stata battuta 3-0 dall’Argentina nella prima edizione della Finalissima, il trofeo intercontinentale giocato dalle squadre campioni in carica d’Europa e Sud America. La partita si è giocata allo stadio Wembley di Londra, davanti ad oltre 80mila spettatori, e si è conclusa con un risultato netto a favore dell’Argentina, che ha rispecchiato quello che si è visto in campo.

Contro una squadra imbattuta da tre anni, tecnicamente superiore e considerata tra le favorite per la vittoria dei prossimi Mondiali, l’Italia senza tre titolari (Insigne, Verratti e Immobile) è andata in svantaggio alla mezzora con un gol di Lautaro Martínez nato da una grande azione personale sulla fascia di Lionel Messi. Il secondo gol dell’Argentina è arrivato poco prima dell’intervallo con Ángel Di Maria, questa volta su assist di Martínez.

Nel secondo tempo l’Italia ha reagito come ha potuto, continuando però a faticare molto nel contenere l’attacco argentino, anche dopo i tanti cambi effettuati sul finale: uno di questo, Paulo Dybala, ha segnato il definitivo 3-0 nei minuti di recupero. Dopo questa partita, l’Argentina rimarrà in Europa per un’amichevole contro l’Estonia in programma domenica a Pamplona, in Spagna, mentre l’Italia tornerà a Coverciano per preparare le partite della nuova edizione di Nations League in programma questo mese contro Germania (4/6), Ungheria (7/6), Inghilterra (11/6) e di nuovo Germania (14/6).